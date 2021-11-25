Haberler UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H Grubu 5. hafta maçında Rapid Wien ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:24
Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'nda Rapid Wien ile West Ham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rapid Wien - West Ham maçı 25 Kasım Perşembe saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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