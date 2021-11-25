Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RAPID WIEN - WEST HAM MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'nda Rapid Wien ile West Ham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rapid Wien - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rapid Wien - West Ham maçı 25 Kasım Perşembe saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.