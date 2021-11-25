Haberler UEFA Avrupa Ligi Leicester City - Legia Varşova maçı CANLI

Leicester City - Legia Varşova maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 5. hafta mücadelesinde Leicester City sahasında Legia Varşova'yı ağırlıyor. King Power'da oynanan zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Deniz Aytekin yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:54
Leicester City - Legia Varşova maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Leicester City sahasında Legia Varşova'yı konuk ediyor.

LEICESTER CITY - LEGIA VARŞOVA MAÇI 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Çağlar, Evans, Thomas, Maddison, Ndidi, Soumare, Lookman, Daka, Barnes

Legia: Miszta, Wieteska, Yuri, Johansson, Mladenovic, Jedrzejczyk, Andre Martins, Slisz, Mahir Emreli, Muçi, Luquinhas

LEICESTER CITY - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?&NBSP;

25 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Leicester City-Legia Varşova mücadelesi 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınalacak.

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