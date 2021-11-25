Leicester City - Legia Varşova maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Leicester City sahasında Legia Varşova'yı konuk ediyor.
LEICESTER CITY - LEGIA VARŞOVA MAÇI 11'LERİ
Leicester City: Schmeichel, Castagne, Çağlar, Evans, Thomas, Maddison, Ndidi, Soumare, Lookman, Daka, Barnes
Legia: Miszta, Wieteska, Yuri, Johansson, Mladenovic, Jedrzejczyk, Andre Martins, Slisz, Mahir Emreli, Muçi, Luquinhas
LEICESTER CITY - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?&NBSP;
25 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Leicester City-Legia Varşova mücadelesi 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınalacak.