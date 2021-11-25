Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaraylı van Aanholt'dan Marsilya maçı sonrası Guendouzi'ye olay gönderme! "Sana söyledim çocuk"

Galatasaraylı van Aanholt'dan Marsilya maçı sonrası Guendouzi'ye olay gönderme! "Sana söyledim çocuk"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. Galatasaray'ın Marsilya maçı sonrası, flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı Patrick van Aanholt, yaptığı sosyal medya paylaşımında Marsilyalı Guendouzi’ye göndermede bulundu. Van Aanholt, Galatasaray - Marsilya maçı sonrası Guendouzi’ye "Sana söylemiştim çocuk, burası bizim evimiz!" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:40
Galatasaraylı van Aanholt'dan Marsilya maçı sonrası Guendouzi'ye olay gönderme! "Sana söyledim çocuk"

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu, daha önce de gönderme yaptığı Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik, "Sana ne demiştim cüce... Burası bizim evimiz!" şeklinde bir tweet attı.

Aanholt'un bu tweet'i kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

van Aanholt, daha önce de deplasmanda oynana maç sonrasında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce." ifadelerini kullanmıştı.

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