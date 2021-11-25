Haberler UEFA Avrupa Ligi FENERBAHÇE HABERLERİ: Olympiakos - Fenerbahçe maçının 11'inde Vitor Pereira'dan Attila Szalai kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Olympiakos - Fenerbahçe maçının 11'inde Vitor Pereira'dan Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelirken, maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı ilk 11'inde, Chelsea'ye transferi gündemde olan Attila Szalai yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'inde de Attila Szalai yer almamıştı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Olympiakos - Fenerbahçe maçının 11'inde Vitor Pereira'dan Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'un konuğu olacak.

Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, son oynanan Galatasaray maçının 11'inde değişikliğe gitti.

Galatasaray maçında yer alan Tisserand - Kim Min-Jae ikilisini bozmayan Pereira, Szalai'yi bir kez daha kulübede oturttu.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine ise Osayi Samuel ilk 11'de yer aldı.

Sarı - lacivertli ekibin orta üçlüsünde Mert Hakan, Sosa ve Miha Zajc yer aldı.

Hücum hattında ise sakatlığı bulunan Mesut Özil'in yerine Diego Rossi ilk 11'de oynarken, İrfan Can solda, Berisha ise ileri uçta görev aldı.

DİĞER
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptırıyor iddiası! Yanıt gecikmedi...
Galatasaray'ı sarsan sakatlık! Cicaldau oyunu bıraktı...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor