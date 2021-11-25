Haberler UEFA Avrupa Ligi Brondby Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

Brondby Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. A grubunda 2 puanla son sırada yer alan Danimarka temsilcisi Brondby, sahasında 12 puanlı grup lideri Olympique Lyon'u konuk edecek. Peki, Brondby-Olympique Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:50
Brondby Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR: Brondby-Lyon maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Brondby, sahasında Olympique Lyon'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 2, konuk ekibin ise 12 puanı bulunuyor. Lyon'da sakatlıkları bulunan Jeff Reine-Adalaide, Sinaly Diomande, Leo Dubois ile Lenny Pintor bu müsabakada forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise Mads Hermansen, Anton Skipper ile Rasmus Wikstrom'un sakatlıkları bulunuyor.

📺BRONDBY-OLYMPIQUE LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka ekibi Brondby'in sahasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📝BRONDBY-OLYMPIQUE LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

👉Brondby: Thomas Mikkelsen; Jens Martin Gammelby, Kevin Tshiembe, Andreas Maxso; Josip Radosevic; Kevin Mensah, Andreas Bruus, Morten Frendrup, Christian Cappis; Simon Hedlund, Marko Divkovic.

👉Olympique Lyon: Anthony Lopes; Castello Lukeba, Damien Da Silva, Jason Denayer, Emerson Palmieri; Maxence Caqueret, Thiago Mendes, Lucas Paqueta; Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi? Beşiktaş Ajax UEFA maçı hangi kanalda?
Muhtar atına binip, mahalleliyi aşı olmaya çağırdı: Umarım bu pandemi bir an önce biter
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor