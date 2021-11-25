Haberler UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. maçında Bayer Leverkusen, sahasında Celtic ile kozlarını paylaşacak. 10 puanla lider konumda bulunan Leverkusen, kazanarak liderliğini devam ettirme peşinde. 6 puanda 3. sırada bulunan Celtic ise mutlak galibiyet peşinde. Peki Bayer Leverkusen - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:04
Bayer Leverkusen Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. maçında Bayer Leverkusen, sahasında Celtic ile kozlarını paylaşacak. 10 puanla lider konumda bulunan Leverkusen, kazanarak liderliğini devam ettirme peşinde. 6 puanda 3. sırada bulunan Celtic ise mutlak galibiyet peşinde.

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie; Diaby, Andrich, Palacios, Amiri; Wirtz; Adli

Celtic: Hart; Ralston, Welsh, Carter-Vickers, Juranovic; Bitton, McGregor, Turnbull; Forrest, Furuhashi, Jota

BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Celtic maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak

BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bayer Leverkusen - Celtic maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

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