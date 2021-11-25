Bayer Leverkusen Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. maçında Bayer Leverkusen, sahasında Celtic ile kozlarını paylaşacak. 10 puanla lider konumda bulunan Leverkusen, kazanarak liderliğini devam ettirme peşinde. 6 puanda 3. sırada bulunan Celtic ise mutlak galibiyet peşinde.
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie; Diaby, Andrich, Palacios, Amiri; Wirtz; Adli
Celtic: Hart; Ralston, Welsh, Carter-Vickers, Juranovic; Bitton, McGregor, Turnbull; Forrest, Furuhashi, Jota
BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen - Celtic maçı, Perşembe günü saat 20.45 oynanacak. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanacak
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