Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Vitesse: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham-Vitesse: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham kendi sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Antonio Conte ile ilk maçına çıkan İngiliz ekibi, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 01:27
Tottenham-Vitesse: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.

3 KIRMIZI KART!
Öte yandan karşılaşmada Tottenham'dan Romero 59. dakikada, Vitesse'den ise Doekhi 80. ve Schubert ise 84. dakika kırmızı kart gördüler.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Vitesse ise 6 puanda kaldı. Grupta 5. haftada Tottenham Mura deplasmanına konuk olacak. Vitesse Rennes ile karşılaşacak.

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