Tottenham-Vitesse: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.

3 KIRMIZI KART!

Öte yandan karşılaşmada Tottenham'dan Romero 59. dakikada, Vitesse'den ise Doekhi 80. ve Schubert ise 84. dakika kırmızı kart gördüler.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Vitesse ise 6 puanda kaldı. Grupta 5. haftada Tottenham Mura deplasmanına konuk olacak. Vitesse Rennes ile karşılaşacak.