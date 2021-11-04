Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

OLYMPIAKOS - EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Olympiakos ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - EINTRACHT FRANKFURT NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS - EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Vaclik; Reabciuk, Ba, Papastathopoulos, Lala; M. Camara, M'Vila; Lopes, A. Camara, Masouras; Tiquinho

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Toure, Sow, Hrustic, Durm; Kamada, Kostic; Lammers