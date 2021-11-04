Haberler UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Olympiakos ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:18 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:19
Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Olympiakos ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - EINTRACHT FRANKFURT NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Eintracht Frankfurt maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS - EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Vaclik; Reabciuk, Ba, Papastathopoulos, Lala; M. Camara, M'Vila; Lopes, A. Camara, Masouras; Tiquinho

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Toure, Sow, Hrustic, Durm; Kamada, Kostic; Lammers

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