Lyon Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları start alıyor. Fransız ekibi Olympique Lyon, 4. maçlar öncesinde A grubunda topladığı 9 puanla liderliğini sürdürürken Çekya temsilcisi Sparta Prag ise 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi takımda Islam Slimani, Moussa Dembele, Lenny Pintor, Jeff Reine-Adelaide ve Julian Pollersbeck sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Konuk takımda ise Lukas Julis, Matej Polidar, Ladislav Krejci, Filip Soucek ve Casper Hojer sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak isimler.

LYON-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon'un sahasında Sparta Prag'ı konuk edeceği kritik maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympique Lyon: Anthony Lopes, Leo Dubois, Jerome Boateng, Jason Denayer, Emerson Palmeiri, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi, Lucas Paqueta.

Sparta Prag: Florin Nita; Filip Panak, David Hancko, Ondrej Celustka; Tomas Wiesner; David Pavelka, Borek Dockal, Lukas Haraslin; Vaclav Drchal, Jakub Pesek, Adam Hlozek.