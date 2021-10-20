Haberler UEFA Avrupa Ligi Spartak Moskova Leicester City: 3-4 | MAÇ SONUCU ÖZET | Patson Daka 4 gol attı Spartak Moskova buz tuttu!

Spartak Moskova Leicester City: 3-4 | MAÇ SONUCU ÖZET | Patson Daka 4 gol attı Spartak Moskova buz tuttu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ve Rus temsilcisi Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Leicester City'in 23 yaşındaki Zambiyalı golcüsü Patson Daka'nın 4 gol atarak yıldızlaştığı müsabaka, İngiliz temsilcisinin 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 19:54
Spartak Moskova Leicester City: 3-4 | MAÇ SONUCU ÖZET | Patson Daka 4 gol attı Spartak Moskova buz tuttu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Spartak Moskova, Leicester City'i konuk etti.

Otkrytiye Arena'da oynanan müsabaka, Leicester City'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 45., 48., 54. ve 79. dakikalarda Patson Daka kaydetti. Spartak Moskova'nın gollerini ise 44. dakikada Larsson ile 11. ve 86. dakikalarda Sobolev attı.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. 2. mağlubiyetini alan Spartak ise 3 puanda kaldı.

Leicester ile Spartak, 4. hafta maçında King Power Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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