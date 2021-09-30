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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fenerbahçe Olympiakos maçının ardından Luiz Gustavo'dan açıklamalar "Sorumluluk benim"

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:19
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fenerbahçe Olympiakos maçının ardından Luiz Gustavo'dan açıklamalar "Sorumluluk benim"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sorumluluğu aldığını söyleyen Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar." ifadelerini kullandı.

Dersler çıkaracaklarını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Bugün ürettiğimiz ve değerlendiremediğimiz şanslar vardı. Oyunun kontrolü bizde değildi. Bu yüzden golleri yedik. Bu maçtan ders alacağız. Buna göre gelecekte daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

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