SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Cengiz Ünder Marsilya-Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında konuştu

Olympique Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi teknik direktörü Jorge Sampaoli ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CENGİZ ÜNDER'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE...

Fatih hoca, beni Milli Takım'a ilk çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı. Genç yaşta bana güvendi ve kadroya aldı. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok iyi hazırladım. Sahaya çıkarak elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Marsilya'da hocam bana çok güveniyor. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Performansım iyi durumda, böyle devam etmek istiyorum. Bunu da yapabilecek güçteyim. Marsilya'da olmaktan dolayı çok mutluyum, belki de verdiğim en doğru karar burada olmak.

Biz Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Ligde son maçta kaybettik ama bu maç başka bir ligin maçı. Her zaman çekişmeli geçer Avrupa Kupası maçları. Kazanmak istiyoruz.