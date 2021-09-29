Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

ANTWERP - EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Antwerp ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTWERP - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.