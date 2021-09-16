UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan başladı! | CANLI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları başladı. Saat 19.45 seansında Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 16 maçın başlama düdüğü çaldı. Karşılaşmaların canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ:
G.SARAY-LAZIO
L. MOSKOVA-MARSİLYA
MIDTJYLLAND-LUDOGORETS
KIZILYILDIZ-BRAGA
LEVERKUSEN-FERENCVAROŞ
REAL BETIS-CELTIC
D. ZAGREB-WEST HAM
RAPID WIEN-GENK
KONFERANS LİGİ:
HELSINKI-LASK LINZ
FLORA-GENT
SLAVIA PRAG-UNION BERLİN
SLOVAN BRATISLAVA-KOPENHAG
LINCOLN RED-PAOK
RENNES-TOTTENHAM
MURA-VITESSE
KARABAĞ-BASEL