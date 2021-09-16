Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan başladı! | CANLI

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan başladı! | CANLI

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı başladı. 8 Avrupa Ligi, 8 de Konferans Ligi olmak üzere saat 19.45 seansında toplam 16 maçın başlama düdüğü çaldı. Karşılaşmaların canlı anlatımları haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:41
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan başladı! | CANLI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları başladı. Saat 19.45 seansında Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 16 maçın başlama düdüğü çaldı. Karşılaşmaların canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVRUPA LİGİ:

G.SARAY-LAZIO


L. MOSKOVA-MARSİLYA


MIDTJYLLAND-LUDOGORETS


KIZILYILDIZ-BRAGA


LEVERKUSEN-FERENCVAROŞ

REAL BETIS-CELTIC


D. ZAGREB-WEST HAM


RAPID WIEN-GENK


KONFERANS LİGİ:

HELSINKI-LASK LINZ


FLORA-GENT


SLAVIA PRAG-UNION BERLİN


SLOVAN BRATISLAVA-KOPENHAG


LINCOLN RED-PAOK


RENNES-TOTTENHAM


MURA-VITESSE


KARABAĞ-BASEL


SON DAKİKA