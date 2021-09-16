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Olympiakos 2-1 Antwerp (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Olympiakos ile Antwerp, Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri El Arabi ve Reabciuk kaydetti. Antwerp'in tek golü Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Samatta'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 00:10
Olympiakos 2-1 Antwerp (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 52'nci dakikadsına Youssef El-Arabi'nin attığı golle Olympiakos 1-0 öne geçti. 74'üncü dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Royal Antwerp forması giyen Mbwana Samatta'nın golüyle deplasman ekibi beraberliği yakaladı. 87'nci dakikada Oleg Reabcuik'in ağları sarsmasıyla Olympiakos, durumu 2-1'e getirdi. 90'ıncı dakikada Royal Antwerp'te Jelle Bataille, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Olympiakos kendi evinde Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti.

Yeni takımında ilk kez 11'de sahaya çıkan Tanzanyalı golcü, ağları sarsarak kendini de göstermeyi başardı. Öte yandan Samatta'nın forvetteki partneri de Fenerbahçe'den ayrılan Frey'di.

Grubun 2. haftasında Olympiakos, temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacakken, Antwerp ise evinde Frankfurt'u konuk edecek.

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