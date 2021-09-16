Leicester City - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

LEICESTER CITY - NAPOLI MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İtalya Serie A'nın köklü kulübü Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Napoli maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.