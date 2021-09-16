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Beşiktaş Dortmund maçında Bellingham Mbappe'nin rekorunu kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi Beşiktaş Park'ta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk golünü atan Bellingham, Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 08:57
Beşiktaş Dortmund maçında Bellingham Mbappe'nin rekorunu kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın serüveni başladı. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.

OPTA verilerine göre Bellingham, siyah-beyazlılar karşısında kaydettiği golle Kylian Mbappe'yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

Bellingham, bir önceki golünü ise geçtiğimiz sezonda Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında atmıştı.

Birmingham altyapısında yetişen 2003 doğumlu Bellingham, 2020 yazında 23 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

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