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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda ne zaman saat kaçta CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekimi ve rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri bugün yapılacak... Temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve yayın bilgileri arama motorlarında araştırılıyor... İki temsilcimizden Fenerbahçe, Finlandiya ekibi Helsinki'yi, Galatasaray ise Danimarka takımı Randers'ı saf dışı bırakarak ülkemizi gruplarda temsil edecekler. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar? Kura çekimi sonrası gruplar ne zaman belli olacak? Kura çekimi CANLI yayını nereden ve nasıl takip edilecek? Aradığınız tüm bilgilere fotomac.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:38
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda ne zaman saat kaçta CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekimi ve rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri belli olacak... 27 Ağustos 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi için geri sayım başladı...

TORBALAR BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları da belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz kuralara 3. torbadan, sarı kırmızılı temsilcimiz ise 4. torbadan girecek...

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi, saat 13.00'te yapılacak.... Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı üşke takımları olduğu için 'kural gereği' grup turunda eşleşemeyecek. İki temsilcimiz farklı gruplarda ülkemizi temsil edecekler... Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden CANLI olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BU SENE YENİ STATÜ UYGULANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene yeni statü uygulanacak. Grubunu lider tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Gruplarında ikinci olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan 8 takımla playoff oynayacak. Üçüncü olan takımlar ise Konferans Ligi'ne kalacak.

TAKIM SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

İŞTE MAÇ TARİHLERİ

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

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