CANLI - Kura çekimi hangi kanalda! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. (FB GS kura çekimi)

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri belli olacak... 27 Ağustos 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi için geri sayım başladı...

TORBALAR BELLİ OLDU



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları da belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz kuralara 3. torbadan, sarı kırmızılı temsilcimiz ise 4. torbadan girecek...

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi, saat 13.00'te yapılacak.... Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı üşke takımları olduğu için 'kural gereği' grup turunda eşleşemeyecek. İki temsilcimiz farklı gruplarda ülkemizi temsil edecekler... Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden CANLI olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BU SENE YENİ STATÜ UYGULANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene yeni statü uygulanacak. Grubunu lider tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Gruplarında ikinci olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan 8 takımla playoff oynayacak. Üçüncü olan takımlar ise Konferans Ligi'ne kalacak.

TAKIM SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

🏆 UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon kullanılacak maç topu tanıtıldı. ⚽️ pic.twitter.com/vqPLHIKawp — A Spor (@aspor) August 27, 2021

İŞTE MAÇ TARİHLERİ

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA

Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. TORBA

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. TORBA

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, FENERBAHÇE, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. TORBA

Rapid Wien, GALATASARAY, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby

İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

TURNUVA FORMATI

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.