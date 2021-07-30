Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika... UEFA'dan flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir

Son dakika... UEFA'dan flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir

UEFA'nın yaptığı statü değişikliğe göre, UEFA Avrupa Ligi play off turunda aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşebilecek. Böylece, Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın, St. Johnstone'ı geçip tur atlaması halinde play off turunda bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali ortaya çıktı. UEFA'dan yapılan duyuruya göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi).

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:29 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 21:39
Son dakika... UEFA'dan flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşebilir

Avrupa Ligi play off turu kura çekimi öncesi UEFA, statü değişikliği yapıldığını resmen açıkladı. Bu değişiklik nedeniyle play off turunda artık aynı ülke takımlarının birbirleriyle eşleşebilecek.

Buna göre, play off turuna doğrudan katılacak temsilcimiz Fenerbahçe ilk torbada yer alacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise İskoç ekibi St. Johnstone'ı geçmesi halinde 4. torbaya girecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.

1. TORBA

Play off turuna doğrudan katılacak 6 takım

2. TORBA

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndan (Şampiyonlar Yolu) gelen 6 takım

3. TORBA

UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yolu 3 Eleme Turu'ndan gelen takımlar

4. TORBA

UEFA Avrupa Ligi'ne lig yolu 3. Eleme Turu'ndan gelen takımlar.

SON DAKİKA