Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında yer aldı!

Son dakika spor haberleri: 'nin gol kralları arasında yer aldı!

'de sezonu şampiyon tamamlayan takımında forma giyen milli oyuncu , attığı 7 golle 'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu. Turnuvada diğer 7 gole ulaşan futbolcular ise , ve olarak dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:12
Son dakika spor haberleri: Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında yer aldı!

'nın şehrinde oynanan final maçında 'in 'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan 'nde gol kralları da belirlendi.

Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan (), (Villarreal), () ve () bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.

Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA