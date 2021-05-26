Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi: Villarreal - Manchester United maçı CANLI

: Villarreal - maçı CANLI

'nde heyecan devam ediyor... Final maçında Villarreal, Gdansk Stadı'nda ile karşılaşıyor. devleri ve 'ı da yakından ilgilendiren Villarreal - Manchester United maçının canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:57
UEFA Avrupa Ligi: Villarreal - Manchester United maçı CANLI

final maçında Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Dev finalin canlı anlatımı haberimizde...

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pedraza, Albiol, , Foyth, Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, , Moreno.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, , , , , , , .

MANCHESTER EKİBİNİN KAZANMASI BİZİM LEHİMİZE!

Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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