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: Villarreal - | İlk 11'ler belli oldu

'nde heyecan devam ediyor... Final maçında Villarreal, Gdansk Stadı'nda ile karşılaşacak. devleri ve 'ı da yakından ilgilendiren Villarreal - Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte ilk 11'ler ve tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:26
UEFA Avrupa Ligi: Villarreal - Manchester United | İlk 11'ler belli oldu

final maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pedraza, Albiol, , Foyth, Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, , Moreno.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, , , , , , , .

MANCHESTER EKİBİNİN KAZANMASI BİZİM LEHİMİZE!

Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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