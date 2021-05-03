Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi finali sınırlı seyirciyle oynanacak!

Son dakika spor haberleri: Avrupa Ligi finali sınırlı seyirciyle oynanacak!

Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü 'nın şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak. Seyircilerin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:20
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi finali sınırlı seyirciyle oynanacak!

'dan yapılan açıklamada, makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi. Buna göre, 'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

'nde finalistler, ile ve ile arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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