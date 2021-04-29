Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi: Manchester United-Roma / Villarreal-Arsenal | CANLI

UEFA Avrupa Ligi: - / - | CANLI

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarı finalde 2 İngiliz, 1 İtalyan ve 1 İspanyol takımın kaldığı turnuvada sahasında 'yı ağırlıyorken; ise deplasmanda 'e konuk oluyor. 2 dev eşleşmenin tüm detayları ve CANLI anlatımları fotomac.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:43
UEFA Avrupa Ligi: Manchester United-Roma / Villarreal-Arsenal | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelirken, de 'i ağırlıyor.

İşte dev maçların canlı anlatımları...

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, , , , , , , , Cavani.

Roma: Lopez, Smalling, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

MANCHESTER UNITED - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Roma maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.



VILLARREAL-ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pedraza, , Albiol, Foyth, Trigueros, Capoue, Parejo, Chukwueze, Moreno, Alcacer.

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Mari, , Ceballos, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Pepe.

VILLARREAL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Arsenal maçı saat 22:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.


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