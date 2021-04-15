Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

- maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahasında 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:37 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:37
Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

'nde yarı finalistler belli oluyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

ROMA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Ajax maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de 'de canlı yayınlanacak.

ROMA - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori, Pellegrini, Pedro, Dzeko

Ajax: Scherpen, Klaiber, J.Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

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