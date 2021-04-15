Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Roma ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
ROMA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Roma - Ajax maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ROMA - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Roma: Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori, Pellegrini, Pedro, Dzeko
Ajax: Scherpen, Klaiber, J.Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres