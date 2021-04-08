Haberler UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb Villarreal: 0-1 | UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETİ

: 0-1 | UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETİ

ilk maçında İspanyol ekibi , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele Villarreal'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 01:12
Dinamo Zagreb Villarreal: 0-1 | UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETİ

ilk maçında , 'i konuk etti.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Villarreal 1-0 kazandı.

İspanyol ekibin golünü 44. dakikada Gerard Moreno, penaltıdan kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Perşembe günü El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçla birlikte bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Villarreal (10G 1B), Avrupa kupaları tarihinde 2010/11 sezonundaki istatistiğini yakaladı.

Aynı zamanda Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Dinamo Zagreb, Villarreal'e yenilerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakalama fırsatını kaçırdı.

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