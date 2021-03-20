Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberi: UEFA Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiası üzerine soruşturma başlattı!

Son dakika spor haberi: UEFA - maçındaki ırkçılık iddiası üzerine soruşturma başlattı!

Son dakika spor haberleri... 'nde oynanan - maçı sonrası ekibinin yıldız futbolcusu Kamara'nın ırkçılığa maruz kaldığını açıklamasının ardından UEFA tarafından soruşturma açıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:15
Son dakika spor haberi: UEFA Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiası üzerine soruşturma başlattı!

UEFA, ekibi 'ta forma giyen 'nın 'ndeki maçında ırkçılığa maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 'da dün Rangers ile temsilcisi Slavia Prag arasında oynanan rövanş maçında yaşanan olayların soruşturulacağı belirtildi. Rangers Teknik Direktörü , futbolcusu Glen Kamara'nın Slavia Praglı oyuncu 'nın ırkçı söylemlerine maruz kaldığını belirterek, UEFA'yı göreve çağırmıştı.

Maç sırasında kameralara yansıyan görüntülere göre , Kamara'nın kulağına doğru bir şeyler söylemiş ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. ve Kudela ise ırkçı söylem iddialarını reddetmişti.



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