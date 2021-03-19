UEFA Avrupa Ligi'nde skandal! Glasgow Rangers'lı Glen Kamara ırkçılığa maruz kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Slavia Prag'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, oyuncusu Glen Kamara'nın, maç sırasında tartıştığı Ondrej Kudela tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını söyledi.

GERRARD: ÇOK KIZGINIM

İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Çok kızgınım, Glen'i tanıyorum ve ona yüzde yüz güveniyorum. Bu duruma Slavia oyuncusu neden oldu. Artık bu konu hakkında bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben ne olursa olsun Glen'in yanındayım. Şu anda futbol hakkında konuşmak istemiyorum bile. UEFA maceramız sona erdi ama umarım bu konu halının altına süpürülmez" dedi.

Glen Kamara ve Ondrej Kudela, bir pozisyon sonrasında tartışırken, Kudela'nın ağzını kapatarak Kamara'ya bir şeyler söylemesi dikkat çekmişti.