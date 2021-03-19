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'nde skandal! 'lı ırkçılığa maruz kaldı

futbolunda ırkçılık bir kez daha hortladı! Teknik Direktörü , takımının 'nde 'a 2-0 yenildiği maçta futbolcusu 'nın, rakip takım oyuncusu tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını açıkladı. İngiliz teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada, "Oyuncum ırkçı tacize uğradığını söyledi" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:13
UEFA Avrupa Ligi'nde skandal! Glasgow Rangers'lı Glen Kamara ırkçılığa maruz kaldı

'nde dün akşam oynanan - maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Prag'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Glasgow Rangers Teknik Direktörü , oyuncusu 'nın, maç sırasında tartıştığı tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını söyledi.

GERRARD: ÇOK KIZGINIM
İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Çok kızgınım, Glen'i tanıyorum ve ona yüzde yüz güveniyorum. Bu duruma Slavia oyuncusu neden oldu. Artık bu konu hakkında bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben ne olursa olsun Glen'in yanındayım. Şu anda futbol hakkında konuşmak istemiyorum bile. maceramız sona erdi ama umarım bu konu halının altına süpürülmez" dedi.

Glen Kamara ve Ondrej Kudela, bir pozisyon sonrasında tartışırken, Kudela'nın ağzını kapatarak Kamara'ya bir şeyler söylemesi dikkat çekmişti.

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