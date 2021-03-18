Shakhtar Donetsk Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Roma kozlarını paylaşacak. Roma son 16 turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisini sahasında 3-0'la geçmişti.

Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Roma arasında ile oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Max'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily; Maycon; Tete; Marlos, Patrick, Taison; Moraes

Roma: Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral