Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı başlıyor. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında İtalya Serie A ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Peki, Shakhtar Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar... Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 12:02
Shakhtar Donetsk Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Roma son 16 turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisini sahasında 3-0'la geçmişti.

Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Roma arasında ile oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Max'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily; Maycon; Tete; Marlos, Patrick, Taison; Moraes

Roma: Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral

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