Haberler UEFA Avrupa Ligi Milan - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Milan - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? |

son 16 turu rövanş maçında Milan ile karşı karşıya gelecek. 'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, iki takım bu akşam 'da çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Peki, Milan- maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek? İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak? Dev maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 11:33 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 11:34
Milan - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

'nde çeyrek finalistler bu akşam belli oluyor. Son 16 turunda 'erken final' niteliği taşıyan dev eşleşmede Milan ile , 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek.

MILAN - M. UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Milan: Donnarumma; Calabria, , , ; , Meite; Saelemaekers, , ; Leao.

Manchester United: ; Wan-Bissaka, , , Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

MILAN - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milan ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SON 5 MAÇTA M. UNITED ÜSTÜN!
İki takım arasında oynanan son 5 maçta Manchester United'ın rakibine karşı bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ManU, 2 galibiyet alırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

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