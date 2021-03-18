Milan - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler bu akşam belli oluyor. Son 16 turunda 'erken final' niteliği taşıyan dev eşleşmede Milan ile Manchester United, 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek.

MILAN - M. UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krunic; Leao.

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

MILAN - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SON 5 MAÇTA M. UNITED ÜSTÜN!

İki takım arasında oynanan son 5 maçta Manchester United'ın rakibine karşı bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ManU, 2 galibiyet alırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.