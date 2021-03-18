Arsenal Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Arsenal sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Arsenal son 16 turunun ilk maçında Olympiakos'u deplasmanda 3-1 devirmişti.

Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ARSENAL - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi