Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı başlıyor. İngiliz ekibi ile Yunan temsilcisi kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleyi Arsenal, deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var. İşte detaylar... Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 11:56
Arsenal Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya gelecek. Arsenal son 16 turunun ilk maçında Olympiakos'u deplasmanda 3-1 devirmişti.

Mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ARSENAL - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanacak mücadele 18 Mart Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi

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