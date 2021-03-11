Haberler UEFA Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte 'nde gecenin sonuçları

aUEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı. , Manchester deplasmanında Kjaer ile son dakikada beraberliği yakalarken, evinde, Yunanistan deplasmanında kazanmasını bildi. İşte sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 01:11
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan 4 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan mücadelede, İngiltere temsilcisi , konuk ettiği Hırvatistan'ın takımını Harry Kane'in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

(Yunanistan) - (İngiltere)﻿﻿: 1-3

(İspanya) - (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

(İtalya) - (Ukrayna): 3-0

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