Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, son 32'de Kızılyıldız'ı elemişti. Diğer eşleşmeler: Ajax-Young Boys, D. Kiev- Villarreal, Roma- Shakhtar, Olympiakos- Arsenal, Dinamo Zagreb- Tottenham, Slavia Prag- Rangers, Granada- Molde.
Avrupa Ligi'nde erken final
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşlemeleri belli oldu. İsviçre'nin Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen kura çekiminde, en dikkat çekeni ManU-Milan eşleşmesi oldu.
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50