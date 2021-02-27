Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde erken final

Avrupa Ligi'nde erken final

son 16 turu eşlemeleri belli oldu. İsviçre'nin 'nde çevrim içi olarak düzenlenen kura çekiminde, en dikkat çekeni ManU-Milan eşleşmesi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
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