Son dakika spor haberi: Manchester United'ın Avrupa'da oynayan en genç futbolcusu Shola Shoretire oldu

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı ağırladı. Ev sahibi sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Karşılaşmanın son dakikalarında forma şansı bulan 17 yaşındaki Shola Shoretire, Manchester United altyapısından yetişip A takımı forması giymeyi başaran 240. futbolcu olmayı başarmıştı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Shola Shoretire, Manchester United forması ile Real Sociedad'a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 76. dakikada oyuna dahil oldu. 17 yıl 23 günlük olan genç futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa kuparında forma giyen en genç futbolcu ünvanını elde etti.