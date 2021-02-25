Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberi: Manchester United'ın Avrupa'da oynayan en genç futbolcusu Shola Shoretire oldu

Son dakika spor haberi: 'ın 'da oynayan en genç futbolcusu oldu

Son dakika spor haberleri: son 32 turu maçında sahasında ekibi ile karşı karşıya geldi. 'da 76 dakikada oyuna dahil olan , Manchester United forması ile 'da oynayan en genç futbolcu ünvanını elde etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:52
Son dakika spor haberi: Manchester United'ın Avrupa'da oynayan en genç futbolcusu Shola Shoretire oldu

'in 25. haftasında , 'ı ağırladı. Ev sahibi sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Karşılaşmanın son dakikalarında forma şansı bulan 17 yaşındaki , Manchester United altyapısından yetişip forması giymeyi başaran 240. futbolcu olmayı başarmıştı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Shola Shoretire, Manchester United forması ile 'a karşı oynanan maçında 76. dakikada oyuna dahil oldu. 17 yıl 23 günlük olan genç futbolcu, 'ın kuparında forma giyen en genç futbolcu ünvanını elde etti.

SON DAKİKA