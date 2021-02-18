Haberler UEFA Avrupa Ligi Real Sociedad Manchester United 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ilk maçında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan deplasman ekibi tur için büyük avantaj elde etti. MANU'ya galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:15
Real Sociedad Manchester United 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ilk maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-0 kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 27. ile 57. dakikalarda , 65. dakikada ve 90. dakikada 'den geldi.

Bruno Fernandes, Manchester United kariyerindeki 58. maçında 33 gol ve 19 asistlik performansa ulaşarak yıldızlaştı.

Mücadelenin rövanşı, 25 Şubat Perşembe günü 'nda oynanacak.

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