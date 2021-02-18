Haberler UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:38
Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Milan maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kızılyıldız: Borjan; Degenek, Milunovic, Rodic; Ivanic, Sanogo, Petrovic, Kanga, Gajic; Ben, Pavkov

Milan: Tatarusanu; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Tonali; Rebic, Castillejo, Leao; Mandzukic

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