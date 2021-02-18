Haberler UEFA Avrupa Ligi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kadroda mı? Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kadroda mı? Lille - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:49
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kadroda mı? Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Lille ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Ajax maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LILLE - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Mike Maignan; Reinildo, Jose Fonte, Sven Botman, Mehmet Zeki Çelik; Luiz Araujo, Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba; Yusuf Yazıcı, Jonathan David

Ajax: Maarten Stekelenburg; Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui; Edson Alvares, Ryan Gravenberch; Antony, Davy Klaassen, Dusan Tadic; Sebastian Haller

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