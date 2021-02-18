Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kadroda mı? Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Lille ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Ajax maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LILLE - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Mike Maignan; Reinildo, Jose Fonte, Sven Botman, Mehmet Zeki Çelik; Luiz Araujo, Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba; Yusuf Yazıcı, Jonathan David

Ajax: Maarten Stekelenburg; Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui; Edson Alvares, Ryan Gravenberch; Antony, Davy Klaassen, Dusan Tadic; Sebastian Haller