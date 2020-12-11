Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar şöyle: A Grubu: Roma, Young Boys. B Grubu: Arsenal, Molde. C Grubu: Leverkusen, Slavia Prag. D Grubu: Rangers, Benfica. E Grubu: PSV, Granada. F Grubu: Napoli, Sociedad. G Grubu: Leicester, Braga. H Grubu: Lille, Milan. I Grubu: Villarreal, Maccabi. J Grubu: Antwerp, Tottenham. K Grubu: Dinamo Zagreb, Wolfsberger, L Grubu: Hoffenheim, Kızılyıldız. Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi pazartesi günü yapılacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32’ye çıkanlar
Avrupa Ligi'nde Son 32'ye çıkan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:44 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50