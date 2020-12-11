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İşte 'nde Son 32’ye çıkanlar

'nde Son 32'ye çıkan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:44 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32’ye çıkanlar

'nde tur atlayan takımlar şöyle: A Grubu: Roma, Young Boys. B Grubu: Arsenal, Molde. C Grubu: Leverkusen, Slavia Prag. D Grubu: Rangers, . E Grubu: PSV, Granada. F Grubu: Napoli, Sociedad. G Grubu: Leicester, Braga. H Grubu: Lille, Milan. I Grubu: Villarreal, Maccabi. J Grubu: Antwerp, Tottenham. K Grubu: , Wolfsberger, L Grubu: Hoffenheim, Kızılyıldız. Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi pazartesi günü yapılacak.

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