Maccabi Tel Aviv - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. I grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare.

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı saat 23:00'de başladı. Kritik mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.