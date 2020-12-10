Haberler UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI

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I grubu 6. maçında temsilcimiz deplasmanda ile final niteliğinde bir maça çıktı. Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için mutlak 3 puana ihtiyacı var. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabaka Bloomfield Stadı'nda oynanıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:54
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI

'nde heyecan devam ediyor. I grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, , Gradel, Kayode, Yatabare.

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı saat 23:00'de başladı. Kritik mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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