Haberler UEFA Avrupa Ligi Celtic Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Celtic Lille: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

H Grubu'ndaki son maçında Celtic'e konuk olan Lille, gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine mağlup oldu. Fransız ekibinde maça 11de başlayan , takımının Ikone ile bulduğu ilk golde asisti yapan isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:25
Celtic Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

H Grubu'nda liderlik için Celtic karşısında çıkan Lille, rakibine mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı.

İskoç ekibi rakibi karşısında 21'de Christopher Jullien, 28'de Callum McGregor (pen.) ve 75'te David Turnbull'un golleriyle zafere uzandı.

Fransız temsilcisinin golleri ise 24'te Jonathan Ikone ile 71'de Timothy Weah'tan geldi.

YUSUF'TAN ASİST
Lille'in ilk golünde asist 'dan geldi. Lille'de diğer milli futbolculardan Zeki Çelik ve ise maçta forma giymedi.

Lille bu sonuçla grubu 11 puanla Milan'ın arkasında ikinci sırada tamamlayıp son 32 turuna kaldı. Celtic ise 4 puanla son sırada yer aldı.

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