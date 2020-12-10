Celtic Lille: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda liderlik için Celtic karşısında çıkan Lille, rakibine 3-2 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı.

İskoç ekibi rakibi karşısında 21'de Christopher Jullien, 28'de Callum McGregor (pen.) ve 75'te David Turnbull'un golleriyle zafere uzandı.

Fransız temsilcisinin golleri ise 24'te Jonathan Ikone ile 71'de Timothy Weah'tan geldi.

YUSUF'TAN ASİST

Lille'in ilk golünde asist Yusuf Yazıcı'dan geldi. Lille'de diğer milli futbolculardan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ise maçta forma giymedi.

Lille bu sonuçla grubu 11 puanla Milan'ın arkasında ikinci sırada tamamlayıp son 32 turuna kaldı. Celtic ise 4 puanla son sırada yer aldı.