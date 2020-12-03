Sivasspor-Villarreal MAÇI CANLI | Sivasspor Villarreal maçı ilk 11'leri belli oldu!

Avrupa'daki gururumuz Sivasspor, I Grubu'nda lider Villarreal ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İspanyol rakibine 5-3 yenilmesine rağmen kök söktüren kırmızı-beyazlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak puan almak zorunda. Eğer gruptan çıkmayı garantileyen Villarreal'e kaybeder, Maccabi de Karabağ'ı yenerse tur şansımız kalmayacak.

Villarreal'e 5-3, evinde Maccabi'ye 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'yle yenen Sivaspor an itibarıyla, grupta 3. sırada. Öte yandan karşılaşma öncesi Yiğido'nun ilk 11'i de belli oldu. İşte final niteliğindeki bu karşılaşmaya dair detaylar...

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Villarreal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

VILLERREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.