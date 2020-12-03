Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivasspor-Villarreal MAÇI CANLI

-Villarreal MAÇI CANLI

Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz konumunda bulunan , lider Villerreal'i 1 puanın bile önemli olduğu final niteliğinde bir maçta ağırlıyor. Yiğidolar testi pozitif çıkan 'dan yoksun olarak sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:18
Sivasspor-Villarreal MAÇI CANLI

Avrupa'daki gururumuz , I Grubu'nda lider Villarreal ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İspanyol rakibine 5-3 yenilmesine rağmen kök söktüren kırmızı-beyazlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak puan almak için sahada.

Sivasspor-Villarreal maçı canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

VILLERREAL: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

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