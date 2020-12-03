Milan-Celtic maç sonucu: 4-2 (Milan-Celtic MAÇ ÖZETİ İZLE)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 5. hafta maçında Milan ile Celtic kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk 14 dakikada 2-0 geriye düşen İtalyan temsilcisi 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı şık golle farkı 1'e düşürdü ve gol perdesini açtı. Bu dakikadan sonra Castillejo, Hauge ve Diaz'ın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Milan 5 maçta topladığı 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalyan temsilcisi gruptaki son maçında Sparta Prag'a konuk olacak.