Haberler UEFA Avrupa Ligi Milan-Celtic maç sonucu: 4-2 (Milan-Celtic MAÇ ÖZETİ İZLE)

Milan-Celtic maç sonucu: (Milan-Celtic MAÇ ÖZETİ İZLE)

H grubu 5. hafta maçında milli futbolcumuz 'nun da formasını giydiği Milan sahasında Celtic'i konuk etti. Mücadele Milan'ın üstünlüğü ile sona ererken Hakan Çalhanoğlu takımına 1 gol katkısı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:14
Milan-Celtic maç sonucu: 4-2 (Milan-Celtic MAÇ ÖZETİ İZLE)

'nde heyecan devam ediyor. H grubu 5. hafta maçında Milan ile Celtic kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz 'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk 14 dakikada 2-0 geriye düşen İtalyan temsilcisi 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı şık golle farkı 1'e düşürdü ve gol perdesini açtı. Bu dakikadan sonra Castillejo, Hauge ve Diaz'ın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Milan 5 maçta topladığı 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalyan temsilcisi gruptaki son maçında 'a konuk olacak.

BİZE ULAŞIN