İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapıldı.
I Grubu'nda çıktığı 4 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İspanya'nın Villarreal takımına 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarında günün sonuçları:
20.55 AEK (Yunanistan) 2-4 Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) 1-0 Leicester City (İngiltere)
20.55 Lille (Fransa) 2-1 Sparta Prag (Çekya)
20.55 Milan (İtalya) 4-2 Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) 1-1 Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)
20.55 LASK (Avusturya) 3-3 Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp (Belçika) 3-1 Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) 0-1 Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord (Hollanda) 0-2 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) 1-2 Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) 0-0 Hoffenheim (Almanya)
23.00 Cluj (Romanya) 0-0 CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) 3-1 Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) 3-1 Dundalk (İrlanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) 4-1 Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Nice (Fransa) 2-3 Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) 3-0 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Rangers (İskoçya) 3-2 Standard Liege (Belçika)
23.00 Benfica (Portekiz) 4-0 Lech Poznan (Polonya)
23.00 Granada (İspanya) 0-1 PSV (Hollanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) 2-1 PAOK (Yunanistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) 1-1 Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya) 2-2 Rijeka (Hırvatistan)
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