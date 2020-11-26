İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Lille, Sivasspor, Leicester City ve Milan...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L toplam 24 maç oynanacak. İşe o maçlar...

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A

20:55 CSKA Sofya - Young Boys

23:00 CFR Cluj - Roma

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B

20:55 Molde - Arsenal

23:00 Dundalk - Rapid Wien



Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C

23:00 B. Leverkusen - H Be'er Sheva

23:00 Nice - Slavia Prag

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D

23:00 Standard Liege - Lech Poznan

23:00 Rangers - Benfica

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E

23:00 PSV Eindhoven - PAOK

23:00 Granada - Omonia



Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F

23:00 Napoli - Rijeka

23:00 AZ Alkmaar - Real Sociedad

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G

20:55 Sporting Braga - Leicester

20:55 AEK - Zorya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H

20:55 Sparta Prag - Celtic

20:55 Lille - Milan

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I

20:55 M. Tel Aviv - Villarreal

20:55 Qarabağ - Sivasspor

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J

20:55 LASK Linz - Antwerp

23:00 Tottenham - Ludogorets

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K

20:55 CSKA Moscow - Feyenoord

20:55 Wolfsberger - Dinamo Zagreb

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L

20:55 Gent - Kızılyıldız

20:55 Slovan Liberec - Hoffenheim