Haberler UEFA Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Lille, Sivasspor, Leicester City ve Milan...

İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları! Lille, , Leicester City ve Milan...

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 26 Kasım Perşembe günü (bugün) A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 24 karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Dikkat çeken maçlar arasında Karabağ - , Lille - Milan ve Braga - Leicester City maçları da yer alıyor. İşte günün maçları ve saatleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:24
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Lille, Sivasspor, Leicester City ve Milan...

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L toplam 24 maç oynanacak. İşe o maçlar...

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
20:55 CSKA Sofya - Young Boys
23:00 CFR Cluj - Roma
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
20:55 Molde - Arsenal
23:00 Dundalk - Rapid Wien


Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
23:00 B. Leverkusen - H Be'er Sheva
23:00 Nice - Slavia Prag

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
23:00 Standard Liege - Lech Poznan
23:00 Rangers - Benfica
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
23:00 PSV Eindhoven - PAOK
23:00 Granada - Omonia


Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
23:00 Napoli - Rijeka
23:00 AZ Alkmaar - Real Sociedad

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
20:55 Sporting Braga - Leicester
20:55 AEK - Zorya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
20:55 Sparta Prag - Celtic
20:55 Lille - Milan

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
20:55 M. - Villarreal
20:55 Qarabağ -

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
20:55 LASK Linz - Antwerp
23:00 Tottenham - Ludogorets

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
20:55 CSKA Moscow - Feyenoord
20:55 Wolfsberger - Dinamo Zagreb

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
20:55 Gent - Kızılyıldız
20:55 Slovan Liberec - Hoffenheim

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