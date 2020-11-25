Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı start veriyor!

'nde 4. hafta heyecanı start veriyor!

'nde 4. hafta heyecanı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. Temsilcimiz ise temsilcisi Karabağ'a konuk olacak. İşte maç takvimi...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:36
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı start veriyor!

'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 gruptaki 24 müsabakanın tamamı yarın oynanacak. 'yi bu kulvarda temsil eden tek takım DG da Karabağ ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

20.55 CSKA Sofya - Young Boys
20.55 Molde -
20.55 Braga - Leicester City
20.55 AEK - Zorya
20.55 - Celtic
20.55 Lille - Milan
20.55 Maccabi Tel-Aviv - Villarreal
20.55 Karabağ - Sivasspor
20.55 LASK - Antwerp
20.55 Wolfsberger -
20.55 CSKA Moskova - Feyenoord
20.55 Slovan Liberec - Hoffenheim
20.55 Gent - Kızılyıldız
23.00 Cluj - Roma
23.00 Dundalk - Rapid Wien
23.00 - Hapoel Beer-Sheva
23.00 Nice - Slavia Prag
23.00 Standard Liege - Lech Poznan
23.00 Rangers - Benfica
23.00 PSV - PAOK
23.00 Granada - Omonoia
23.00 - Rijeka
23.00 AZ Alkmaar -
23.00 Tottenham - Ludogorets

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