Yusuf yine destan yazdı

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LİLLE'de Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam ediyor. Milano'da oynanan Türk derbisinde, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'a konuk olan Lille, Yusuf'un golleri ile 3 puana uzandı: 3-0. Biri penaltıdan 3 nefis gol atan Yusuf'lu Lille, H Grubu'nda liderliğe yükseldi. Yaptığı 2 hat-trick ile Lille tarihine eçen Yusuf, 6 golle krallıkta zirveye yerleşti. Gecenin diğer sonuçları şöyle: Roma-Cluj: 5-0, Rapid Wien-Dundalk: 4-3, B.Sheva-Leverkusen: 2-4, Slavia Prag-Nice: 3-2, Lech Poznan-S. Liege: 3-1, Benfica-Rangers: 3-3, PAOKPSV: 4-1, Omonoia-Granada: 0-2, Rijeka- Napoli: 1-2, Sociedad-Alkmaar: 1-0, Ludogorets-Tottenham: 1-3, Y.Boys- CSKA Sofya: 3-0, Arsenal-Molde: 4-1, Leicester-Braga: 4-0, Zorya-AEK: 1-4, Celtic-Sparta Prag: 1-4, Antwerp-LASK Linz: 0-1, D.Zagreb-Wolfsberger: 1-0, Feyenoord-CSKA Mosk.: 3-1, Kızılyıldız- Gent: 2-1, Hoffenheim-S.Liberec: 5-0.