Benfica 3-3 Rangers | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi D grubu maçında Benfica ile Rangers, Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta Benfica, 3-1 geriye düştüğü maçı, 90+1'de bulduğu golle 3-3'e getirerek beraberlikle sonuçlandırdı.

Connor Goldson'ın kendi kalesine attığı golle maçın ilk dakikasında geriye düşen konuk ekip, 24. dakikada Gonçalves'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. 25. dakika Kamara'nın golüyle öne geçen Rangers, 51. dakikada Morelos'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Maçın son dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Portekiz ekibi, 77. dakikada (Silva) ve 90+1'de (Darwin Nunez) bulduğu gollerle maçın bitimine saniyeler kala skoru eşitledi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 7'ye yükseltti. Rangers, gol averajıyla liderlik koltuğuna otururken, Benfica ise kendine 2. sırada yer buldu.