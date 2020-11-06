Haberler UEFA Avrupa Ligi Advocaat: Orkun Kökçü çok daha iyi olacak!

Advocaat: çok daha iyi olacak!

'nde Feyenoord'un 'yı 3-1 mağlup ettiği maçta , takımına etkili performansı ve attığı 1 golle katkı sağladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Feyenoord Advocaat, Orkun'a inandığını ve gol attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:14
Advocaat: Orkun Kökçü çok daha iyi olacak!

Feyenoord Dick Advocaat, takımının 'nde 'yı 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol atan 'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Orkun Kökçü'ye inandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Orkun gol attığı için mutluyum. İyi oynuyor ancak daha yeni başladı. Çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

Milli yıldızımız ise maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Bunun için tavsiyeler aldığım insanlar var. Kendimi futbolun dışındaki dünyadan uzak tutmaya çalışıyorum."

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