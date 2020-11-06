Advocaat: Orkun Kökçü çok daha iyi olacak!

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol atan Orkun Kökçü'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Orkun Kökçü'ye inandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Orkun gol attığı için mutluyum. İyi oynuyor ancak daha yeni başladı. Çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

Milli yıldızımız ise maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Bunun için tavsiyeler aldığım insanlar var. Kendimi futbolun dışındaki dünyadan uzak tutmaya çalışıyorum."